Sarıyer'de Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı

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Sarıyer'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Trafiği birbirine kattıktan sonra refüjdeki ağaçlara çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sarıyer'de iddiaya göre, hızla makas atan sürücü, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda iki araca çarptıktan sonra refüjdeki ağaçlara çarparak durdu. Araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Hacıosman- Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 FIK 646 Nissan marka aracın sürücüsü Ş.K ve yanındaki M.Ş cadde üzerinde makas atarak ilerliyordu. Sürücü Ş.K, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince aynı güzergahta seyreden 34 EGH 85 plakalı otomobile ardından Soner Sezer idaresindeki 34 CON 737 plakalı ticari araca çarptı. Hızını alamayan Ş.K idaresindeki araç, refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarparak durabildi. Kazada Ş.K ve M.Ş araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Ş.K ve M.Ş itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre durma noktasına gelirken, ulaşım her iki istikamette de tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya karışan aracın sürücüsü Soner Sezer, "Araç çok hızlı geliyor ve makas atıyor. önce beyaz arabaya vuruyor. Bana vurduktan sonra sonra karşıdaki ağaca vurdu" diye konuştu.