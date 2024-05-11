Sarıyer\'de Atış Talimi Yapan Polis Memuru Kazada Hayatını Kaybetti

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Sarıyer'de atış taliminin ardından motosikletiyle evine dönerken otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Muhammet Erdem Yiğit kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kilyos Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Muhammet Erdem Yiğit, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'nda atış talimi yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıktı. Motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Yiğit, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

9 ay önce göreve başladığı öğrenilen Muhammet Erdem Yiğit için bugün Bağcılar 100. Yıl Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Sultangazi'de bulunan aile kabristanlığına defnedilecek. - İSTANBUL