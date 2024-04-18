Sarıyer'de taksiciyi öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sarıyer'de taksiciyi öldüren şüpheli tutuklandı

Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak ölümüne neden olan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İran uyruklu şüpheli, taksiciyle yaşadığı ücret tartışması sonucunda saldırı gerçekleştirmiş ve olay yerinden kaçmıştı. Şüpheli, tutuklanarak 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından cezaevine gönderildi.

18.04.2024 22:19
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Sarıyer'de taksiciyi öldüren şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak ölümüne neden olan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta dün meydana gelen olayda iddiaya göre İran uyruklu şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh (43), taksici Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı ticari taksiye binmiş, ücret konusunda yaşanan tartışma sonucu ise şüpheli, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçakladıktan sonra araçtan atarak araçla birlikte kaçmıştı. Olayın hemen ardından şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh, olay yerinden 300 metre ileride yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2 ayrı suçtan tutuklandı

Şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Taksimetre açık değildi ama yaklaşık 1, 1 buçuk saat kadar gezmiştik"

Öte yandan şüphelinin Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Kimlik tespitinde sabit ikametgahı olmadığını belirten ve muhasebecilik yaptığını ifade ettiği öğrenilen şüpheli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Ben Türkiye'ye 11 Şubat 2024'de yasal yollarla 3 aylık vizeyle giriş yaparak geldim. Amacım çalışmak için iş araştırmaktı. Burada iş bulamazsam kaçak olarak Almanya'ya gidecektim. İran'da muhasebecilik yapardım. İstanbul'a buradan Almanya'ya kaçak gidebilmek için geldim. İstiklal Caddesi'nde ismen tanımadığım ve bilmediğim bir Türk ile tanıştım, ondan Almanya için haber bekliyordum. 17 Nisan tarihinde öğlen 12.00 gibi kaldığım otelden çıktım. Yaya olarak yarım saat gezdikten sonra orada gördüğüm ticari taksiye bindim. Taksi şoförüne beni gezdirmesini ve otele geri getirmesini söyledim. Niyetim bir müddet gezip geri dönmekti. Taksici Şişli taraflarını gezdirdi, deniz kenarından sahili gezdirdi. Birkaç yere daha götürdü. Bana 17.00'ye kadar gezdirebileceğini söyledi. Sarıyer'e geldiğimizde benden taksi ücreti olarak 200 dolar istedi. Taksimetre açık değildi ama yaklaşık 1, 1 buçuk saat kadar gezmiştik" dedi.

"Ben paraya ihtiyacım olduğu için ve taksiciden para çalmak için araca binmiştim"

Şüphelinin ifadesinin devamında, "Ben kendisine 'dolarla anlaşmamıştık, benden neden dolar istiyorsun' dedim. Bu esnada aracı durdurmuştu. Taksiye ilk binerken ben kendisine '500 lira param var beni o kadar ücretle gezdir' demiştim. Bunu hatırlatıp 200 dolar vermeyeceğimi söyleyince tartışmaya başladık. Kendisi bana küfür etti, küfür etmeye devam edince de kendisini Taksiciler Odası'na şikayet edeceğimi söyledim. Küfürlere devam edince sinirlendim ve cebimde taşıdığım çakı bıçağını çıkardım ve çok kez kendisini bıçakladım. Ben onu bıçaklarken o da beni engellemeye çalışıyordu. Kendisini yaraladıktan sonra taksiden yere attım ve şoför koltuğuna geçtim. Taksinin kapı kolu içinde paralar vardı, onları da üzerime aldım. Oradan kaçmaya çalışırken bir müddet araçla devam ettim. Sonra polisler beni durdurup yakaladılar. Taksici ile aramda her ne kadar taksimetre ücreti ile ilgili tartışma çıkmış ise de ben paraya ihtiyacım olduğu için ve taksiciden para çalmak için araca binmiştim. Olay nedeniyle pişmanım. Suçlamaları da haliyle kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sarıyer, İran, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de taksiciyi öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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