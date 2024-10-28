Sarıyer'de Zabıta Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Sarıyer'de Zabıta Motosiklet Kazası

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Lüks cipe çarpan motosikletli zabıta yaralandı, sürücü gözyaşları içinde yardım etti.

28.10.2024 14:54
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Lüks cipe çarpan motosikletli zabıta yaralandı: Ağlayan kadın sürücü bir an olsun başından ayrılmadı

Vatandaşlar yaralı zabıta için seferber oldu

İSTANBUL - Sarıyer'de park alanından çıkarken dönüş yapan lüks cipe çarpan motosikletli zabıta, savrularak yere çakıldı. Kazanın şokuyla gözyaşlarına boğulan kadın sürücü, yaralı zabıtanın başından bir an olsun ayrılmazken, vatandaşlar için yaralı zabıta memuru için seferber oldu.

Kaza saat 12.30'da Sarıyer Meserburnu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında park halinde olan 06 BP 0102 plakalı Jeep marka araç karşı şeride geçmek için döndü. Dönüş esnasında duramayan 34 FY 9633 plakalı motosikletli zabıta araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden savrulan zabıta memuru yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar yaralı zabıta memuru için seferber oldu, sürücü ise gözyaşlarına boğuldu

Yaralanan memura ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bazı vatandaşlar yaralı memurun eline su dökerken, bir kadının ise "Recep iyi misin" diye seslendiği görüldü. Kaza yapan lüks cipin kadın sürücüsü ise, gözyaşlarına boğulurken "abicim iyi misin" diyerek yaralı zabıtaya seslendi. Yaralı zabıta memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarıyer\'de Zabıta Motosiklet Kazası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Zabıta Motosiklet Kazası - Son Dakika

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