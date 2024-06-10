Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun! - Son Dakika
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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!

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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda çalışan özel güvenlik görevlisi ve 4 suç ortağı, 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalarak kaçtı. Soygun sonrası polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

10.06.2024 09:39
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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı. Film gibi soygun sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, hırsızları peşine düştü.

ALARMI SUSTURUP MASKELİLERİ İÇERİ ALDI

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

Boğaz'daki Mehmud Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyon TL'yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar

130 MİLYON LİRALIK DÖVİZİ ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Boğaz'daki Mehmud Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyon TL'yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar

POLİS HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Boğaz'daki Mehmud Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyon TL'yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar
Sarıyer\'deki Memduh Paşa Yalısı\'nda Film Gibi Soygun!
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Kaynar: ÇOK İYİ OLMUŞ HARAM PARALAR ÇIKMIŞ. İNŞALLAH ÇALANLAR YAKALANMAZ. BANKA YOKMUYDU NORMAL BİR ŞEY OLSA PARAYI ORDA TUTMAZLARDI. 12 10 Yanıtla
  • Sabri İnce: Bir kasanın var olması , içinde para olduğu anlamına gelmez. Soygunu gerceklestiren kişiler sağlam yerden itikbarat almış. Yada bilen biri . 13 0 Yanıtla
    Kürşat Oğuz: Sabri haberi tekrar okurmusun . 17 0

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