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Sarıyer'deki müzikhol cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı, zanlı cinayetten saatler sonra yakalandı - Son Dakika
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Sarıyer'deki müzikhol cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı, zanlı cinayetten saatler sonra yakalandı

Sarıyer\'deki müzikhol cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı, zanlı cinayetten saatler sonra yakalandı

Sarıyer'de meydana gelen müzikhol saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısı, olaydan saatler sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının eski kız arkadaşını başka erkeklerle görünce dehşet saçtığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin mekana girip silahla ateş açtığı anlar görüldü.

31.01.2024 23:47
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Sarıyer'deki müzikhol cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Zanlı cinayetten saatler sonra yakalandı

İSTANBUL - Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı müzikhol saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısı ise olayın yaşanmasından saatler sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Önceki gece saat 02.40 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'ndeki bir müzikholde meydana gelen olayda, Yusuf H.isimli şahıs, Yunus D.ve Ömer Daniş(30)'i silahla yaralamış, Ömer Daniş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri müzikholde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Eski kız arkadaşını başka erkeklerle görünce dehşet saçtı

Ekiplerin çalışmalarıyla, Yusuf H.'nin 6 ay önce Sarıyer'deki müzikholde çalışan Burcu S. ile tanıştığı, 2 ay kadar görüştükleri, bir süre sonra aralarında sorun çıktığı ve bu sebeple Burcu S.'nin Yusuf H. ile görüşmeyi bıraktığı öğrenildi. Yusuf H.'nin ayrılıktan sonra da müzikhole geldiği ancak Burcu S.'nin kendisiyle görüşmeyi reddettiği ortaya çıktı. Olay günü ise, Yusuf H.'nin ilk olarak 00.00 sıralarında müzikhole geldiği, bir süre sonra mekandan ayrıldığı ve 02.45 sıralarında tekrar müzikhole giriş yaptığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, eski kız arkadaşını iki erkekle mekanda otururken gören Yusuf H. yanlarına giderek Yunus D. ve Ömer Daniş'i silahla yaraladı.

Aynı gün içinde yakalandı

Çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının Tuzla'da bir evde saklandığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir kişiyi yaralayıp bir kişiyi öldüren Yusuf H.'yi olaydan kısa süre sonra Tuzla'da gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Şüpheli ile birlikte, olayda kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adliyeye sevk edildi

Yusuf H., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, emniyetten çıkışı esnasında basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin mekana girdikten sonra bir masanın yanına giderek silahıyla ateş açtığı anlar görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki müzikhol cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı, zanlı cinayetten saatler sonra yakalandı - Son Dakika


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