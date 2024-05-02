Sarıyer'deki Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında yangın çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'deki Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında yangın çıktı

Sarıyer\'deki Vadi İstanbul AVM\'nin otoparkında yangın çıktı

Sarıyer'de bulunan Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi ve otopark geçici olarak kapatıldı.

02.05.2024 16:35
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Sarıyer'de bulunan Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alış veriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yoğun dumanlar nedeniyle otopark kapatıldı

Yangın esnasında oluşan dumanlar nedeniyle alış veriş merkezi kapatılarak araçların giriş ve çıkışına izin verilmedi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sonrası yaptıkları duman tahliyesinin ardından otopark yeniden hizmete açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Sarıyer, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'deki Vadi İstanbul AVM'nin otoparkında yangın çıktı - Son Dakika
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