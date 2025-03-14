Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Ediliyor

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye finansal destek sağlamakla suçlanan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli, sağlık kontrolü sonrası adliyeye götürüldü. Soruşturma kapsamında, çevre belediyelerle bağlantılı yolsuzluklar ve finansal destek sağlandığı tespit edildi.

14.03.2025 10:09  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Zanlılar, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülecekler

İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden söz konusu örgütü fonlamakla suçlanan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülecekler.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi kurulduğu ve bu yolla söz konusu silahlı terör örgütünün fonlandığı saptanmıştı.

Suçlamalarla ilgili dört gün boyunca polise ifade verdiler

Aşırı sol silahlı terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen içlerinde Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz salı günü İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış, evinde bulunamayan ve il dışında olduğu anlaşılan Şükrü Genç, bir gün sonra emniyete gelerek kendi teslim olmuştu.

Önce sağlık raporu için hastaneye, oradan da adliyeye gidecekler

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 34 zanlının polisteki işlemleri bugün itibariyle sona erdi. CHP'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de içinde olduğu kuşkulu kişiler, bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü. Şüphelilerin, sağlık raporlarının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülecek.

TEM Şube ekipleri, soruşturma dosyasında "firari" durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor

Soruşturmaya dair geçmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil isimli firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul, İzmir, Samsun ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcıları ile Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 kişi "şüpheli" olarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şükrü Genç, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Sarıyer, Finans, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor
Vefat eden Şinasi Yurtsever’in hastalığı neydi Her şey iki hafta önce başlamış Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Şampiyon olan takıma müjde UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Dolar ve euro tarihi seviyelere ulaştı Dolar ve euro tarihi seviyelere ulaştı
Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete’de yayımlandı Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe’nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini... Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...
Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor
Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti
308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
Koyuna eziyet kamerada Savcılık harekete geçti Koyuna eziyet kamerada! Savcılık harekete geçti
Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi
En son 5 sene önce kullanmış Herkes Mert Hakan’ın atamadığı penaltıyı konuşuyor En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
Cenaze yolunda feci kaza 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

08:18 Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
15:11 Azerbaycan, Ermenistan’la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı
15:10 Binlerce ton Türk yumurtası aldılar Binlerce ton Türk yumurtası aldılar
14:59 Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor
14:35 Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
14:22 Bakanlık’tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama Bakanlık'tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama
14:18 Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar
14:16 SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
13:59 Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı İlginç anlar kamerada Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 10:18:15. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.