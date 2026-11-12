Sarıyer Maslak'ta otomobil ve İETT otobüsüne çarpan motosiklet 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Sarıyer Maslak'ta otomobil ve İETT otobüsüne çarpan motosiklet 4 kişiyi yaraladı

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Sarıyer Maslak\'ta otomobil ve İETT otobüsüne çarpan motosiklet 4 kişiyi yaraladı
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Sarıyer Maslak\'ta otomobil ve İETT otobüsüne çarpan motosiklet 4 kişiyi yaraladı
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Maslak'ta motosikletin otomobil ve İETT otobüsüne çarpması ardından savrulan motosiklet otobüsten inen kişiye ve durakta bekleyen kişiye çarptı, 4 kişi yaralandı. Vatandaşlar yaralıların başından ayrılmayıp onları sakinleştirdi; ilk müdahale sonrası 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Maslak'ta önce bir otomobile, ardından İETT otobüsüne çarptıktan sonra savrulan motosiklet duraktaki 2 kişiye çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken vatandaşlar, iki yaralının başından bir an olsun bile ayrılmayarak onları sakinleştirdi.

Kaza saat 11.30 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan Buğra Kara (23) kontrolündeki 34 PBM 853 plakalı motosiklet, önündeki 34 HPE 103 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası Buğra Kara, savrulup İETT otobüsünün altına girerken; savrulan aracı ise önce otobüsten inen Erkin K.'ye (22) ardından durakta bekleyen Sena Ü.'ye (26) çarptı. Motosikletin arkasında yolcu Efe Batuhan A. da savrulup yaralandı. Kazada Buğra Kara, Erkin K., Sena Ü. ve Batuhan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların başından bir an olsun ayrılmadılar

Yaralılar için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Durakta bulunan bir kişi ise, yerde yatan yaralı Erkin K.'nin başından bir an olsun bile ayrılmadı. Vatandaş, Erkin K. ile konuşarak ona yardımcı olmaya çalıştı. Bacağından yaralanan Sena Ü'yü de başka bir vatandaş elinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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