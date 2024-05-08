Şarkıcı Kalben Sağdıç Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şarkıcı Kalben Sağdıç Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Şarkıcı Kalben Sağdıç Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evinde 15 gram 'skunk' türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildi. Sağdıç, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alındı.

08.05.2024 13:31
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Şarkıcı ve müzisyen Kalben Sağdıç'ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Sağdıç'ın evinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, "Kalben Sağdıç" olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenledi. Belirlenen ikamet yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Polis tarafından "şüpheli" olarak gözaltına alınan Sağdıç hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şarkıcı Kalben Sağdıç Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika

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