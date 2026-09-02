Şarkikaraağaç\'ta iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çarpışan iki araçtan biri tarlaya uçarken meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (17) idaresindeki 06 DFK 771 plakalı otomobil ile Y.E. (21) yönetimindeki 20 UE 311 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kontrolden çıkarak tarlaya uçarken, kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan P.Y. (9) ve T.Ç. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.