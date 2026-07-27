Çıktığı ağaçta mahsur kalan otizmli çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan 8 yaşındaki otizmli kız çocuğu, komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince indirildi.

Olay, Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki otizmli kız çocuğu oyun oynarken yanındakiler fark etmeden ağaca tırmandı. İnemeyen çocuk ağaçta mansur kaldı. Mahalle sakini Hakan Töre durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ağaca çıkarak mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden indirip ailesine teslim etti.

Kız çocuğunu kurtarmak için İtfaiye ekiplerini arayan Hakan Töre, "Evde oturuyordum. Bağrışmalar duydum, aşağı indim. Komşumuzun otizmli kızı çok yüksek bir ağaca çıkmıştı, inemiyordu. İtfaiyeyi aradık. Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri hemen geldi ve çocuğu sağ salim bir şekilde kurtardılar" dedi.