Şarköy'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Şarköy'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

14.03.2026 11:27
Tekirdağ Şarköy'de jandarma, uyuşturucu, silah ve kaçak içki ele geçirirken, 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde F.Ö. (56) isimli şahsa ait adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada İstanbul 31. Noterliğine ait 2 adet mühür ve kaşe, 140 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma kağıdı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 70 litre el yapımı rakı, 355 litre el yapımı şarap, 1 adet üzüm sıkma makinesi, 1 adet kaynatma kazanı tank ve ocağı ile 1 adet basınçlı tank ve damıtma aparatı bulundu.

Adreste yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 180 adet tabanca fişeği, 52 adet tüfek fişeği ve 1 adet MP5 makineli tabanca şarjörü de ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 adet termal kamera ve tarihi eser niteliğinde 1 adet hançer ile Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen de yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

