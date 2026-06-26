Şarköy'de WhatsApp Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şarköy'de WhatsApp Operasyonu: 2 Gözaltı

26.06.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarköy'de kamu görevlilerinin bilgilerini paylaşan WhatsApp grubuna yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kamu görevlilerinin görev ve hareket bilgilerinin paylaşıldığı iddia edilen WhatsApp grubuna yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, WhatsApp grubunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ait fotoğrafların paylaşıldığı, görevli ekiplerin anlık konum ve hareket bilgilerinin grup üyelerine bildirildiğinin tespit edilmesi üzerine adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla grubun yöneticileri olduğu belirlenen 2 kişinin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda şüphelilere ait cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 üyeden oluştuğu belirlenen grubun üyeleri arasında, "torbacılık" olarak bilinen uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından daha önce adli işlem görmüş kişilerin de bulunduğu değerlendirildi.

Savcılık talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında TCK 191 kapsamında ayrı bir tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarköy'de WhatsApp Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi

16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
15:51
Venezuela’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589’a yükseldi
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi
15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 16:46:16. #7.12#
SON DAKİKA: Şarköy'de WhatsApp Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.