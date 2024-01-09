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Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde kundaklama iddiası - Son Dakika
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Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde kundaklama iddiası

Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde gece saatlerinde çıkan yangında kundaklama iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, tamirhanede bulunan 10'a yakın araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Yangın sonucunda araç sahipleri ve dükkan sahibi maddi mağduriyet yaşadı.

Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi\'nde kundaklama iddiası
09.01.2024 - 13:54,
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Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde kundaklama iddiası

ANKARA - Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil servisinde, gece saatlerinde çıkan yangında kundaklama iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde gece saatlerinde yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kısa bir sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, tamirhanede bulunan 10'a yakın araç ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yangın hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan soruşturma çerçevesinde kundaklama şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İçeride yanan araçların sahipleri ve dükkan sahibinin maddi mağduriyetleri bulunuyor.

Kaynak: İHA
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Ankara, İtfaiye, Güvenlik, Soruşturma, Suç, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde kundaklama iddiası - Son Dakika


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