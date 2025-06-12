Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu - Son Dakika
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Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu

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Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu
12.06.2025 11:29  Güncelleme: 11:38
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Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu
Haber Videosu

Avustralya'da bir grup erkek, savunmasız bir kanguruya işkence ederek sosyal medyada büyük infial yarattı. Olayın görüntüleri Mayıs ayında Instagram'da paylaşıldı. Hayvan hakları örgütleri, videonun ardından harekete geçerek hukuki süreç başlattı. Avustralya yasalarına göre hayvana kötü muamele ciddi bir suç ve ciddi cezaları var.

Avustralya'da savunmasız bir kanguruya yapılan insanlık dışı işkence, sosyal medyada büyük infial yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup erkek, yere yatırdıkları kanguruya tekme atıyor, taş fırlatıyor ve kahkahalarla eğleniyor.

Olayın, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde yaşandığı ve görüntülerin Mayıs ayında Instagram'da paylaşıldığı belirtiliyor. Görüntülerde bir adamın kanguruyu kollarından tutup kaldırarak başını park halindeki bir arabanın demirine çarptığı anlar yer alıyor. Bir başka anda ise biri hayvanın başına tekme atarken, diğeri kuyruğuna basıyor.

Hayvan hakları örgütleri, videonun hemen ardından harekete geçti. "Aussies Against Animal Abuse" isimli kuruluş, videoyu polise ve hayvan koruma kurumlarına bildirerek hukuki süreç başlattı. Örgüt şu açıklamayı yaptı:

"Her gün yürek burkan görüntüler görüyoruz ama bu video bambaşka bir düzeydeydi. İzlerken midemiz bulandı."

Sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir kullanıcı,

"Bu yapılanlar mide bulandırıcı, bu kişiler mutlaka ceza almalı,"

ifadelerini kullandı.

Avustralya yasalarına göre hayvana kötü muamele ciddi bir suç. Kuzey Bölgesi'nde hayvan dövme, işkence etme veya yaralamanın cezası 2 yıla kadar hapis veya 37 bin dolar para cezası olabiliyor. Eğer hayvan ciddi şekilde yaralanır ya da ölürse, bu ceza 5 yıla kadar hapis veya 92 bin 500 dolara kadar çıkabiliyor.

Olay şu anda Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Hayvan Refahı Birimi tarafından soruşturuluyor.

Bu tür vakalar ne yazık ki Avustralya'da ilk değil. Geçtiğimiz Nisan ayında bir adam, canlı bir kanguruyu arabasının arkasına bağlayıp yaklaşık 400 metre sürüklediği gerekçesiyle yargılanıyor. Bir diğer olayda ise 64 yaşındaki bir adam, kendi arazisinde 71 kanguruyu öldürmekten suçlu bulundu ve 80 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun daha bilinçli olması gerektiği vurgulanıyor. Olayla ilgili hukuki sürecin takip edileceği bildirildi.

Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu

Hayvan Hakları, Avustralya, Instagram, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ZIPPO null:
    Bu medeni dediğimiz ecnebiler, İslam'dan uzak yaşayan insanların ne merhameti olur ne vicdanı 23 9 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bir grup erkek değil bir grup yamyam demek daha doğru olacak. 22 1 Yanıtla
  • Tony Montana:
    HESABİNİ YUCE ALLAH'IN HUZURUNDA SORACAK ZAMANİ VAR 13 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    O attığın taş a a grsn 8 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ne kadar benzer goruntuler. bizimkiler gibi kedi kopeklerin ayaklarını kuyruklarını kesip agaca asanlardan. 5 1 Yanıtla
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