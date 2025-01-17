Sazlıdere Barajı'ndaki Uyarı Levhaları Kurşun Izlarıyla Delik Deşik - Son Dakika
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Sazlıdere Barajı'ndaki Uyarı Levhaları Kurşun Izlarıyla Delik Deşik

Sazlıdere Barajı\'ndaki Uyarı Levhaları Kurşun Izlarıyla Delik Deşik

İstanbul'daki Sazlıdere Barajı'ndaki yasak levhaları kurşun izleriyle dolup, tehlike oluşturuyor.

17.01.2025 14:52
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İstanbul'daki Sazlıdere Barajı kıyısına asılan uyarı levhaları adeta hedef tahtası haline döndü. Kurşun izleriyle nedeniyle delik deşik olan levhalar böyle görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerine kıyısı olan Sazlıdere Barajı kenarında bulunan "Göle girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelalar adeta hedef tahtasına döndü. Levhaların üzerinde kurşunlardan dolayı oluşan onlarca delik böyle görüntülendi. Göl kıyısına gelen kişilerin levhaları hedef tahtasına çevirmesi oraya dolaşmaya gelen vatandaşları da tehlikeye soktuğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sazlıdere Barajı'ndaki Uyarı Levhaları Kurşun Izlarıyla Delik Deşik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sazlıdere Barajı'ndaki Uyarı Levhaları Kurşun Izlarıyla Delik Deşik - Son Dakika
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