Scooter Kazası: 14 Yaşındaki Genç Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen 14 yaşındaki scooter sürücüsü genç yaralandı.

Kaza, Karakova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (14) idaresindeki elektrikli scooter, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Savrularak yere düşen sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y., tedavi altına alındı. - KÜTAHYA