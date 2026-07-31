Sebte'de Göçmen Drama: 57 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sebte'de Göçmen Drama: 57 Ölü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sebte'deki göçmen akınında ölü sayısı 57'ye yükseldi. İtalya, İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya aldı.

İspanyol yetkililer, dün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentinde yaşanan göçmen akınında hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini bildirirken, İspanya İçişleri Bakanlığı sınırı aşan yaklaşık 50 bin kişiden 37 bin 500'nün geri döndüğünü açıkladı. İtalya ise yaşanan olaylar nedeniyle İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya aldı.

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentinde yaşanan göçmen akınında can kaybı yükselmeye devam ediyor. İspanya hükümeti, on binlerce kişinin yüzerek sınırı geçtiği ve güvenlik önlemlerini aşarak kente giriş yaptığı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi. Ölümlerin büyük bir kısmının boğulmadan kaynaklı olduğu belirtilirken, bazı kişilerin ise akın sırasında yaşanan izdiham nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yetkililer, cansız bedenlerin sınırın İspanya tarafında bulunduğunu belirterek, Fas tarafında hayatını kaybetmiş olan daha fazla kişinin bulunabileceğini söyledi.

"Sınırı geçen yaklaşık 37 bin 500 kişi geri döndü"

İspanya İçişleri Bakanlığı ise dün sabahtan bu yana yaklaşık 50 bin kişinin sınırı aştığını belirterek, bu kişilerden yaklaşık 37 bin 500'ünün sınırın diğer tarafına geri döndüğünü bildirdi. Yerel kaynaklar, sınırın bazı bölümlerinde İspanyol askeri araçlarının konuşlandırıldığını kaydederken, Fas tarafında ise polisin sınır yakınlarında bir araya gelen kalabalıkları göz yaşartıcı gaz ile dağıttığını açıkladı.

Başbakan Sanchez, Sebte'yi ziyaret etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Sebte'ye ziyaret gerçekleştirerek duruma ilişkin basın açıklaması yaptı. Sanchez, "Bu olay, İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır ve en kesin şekilde kınamayı hak etmektedir. Tüm İspanya, Sebte vatandaşlarının yanındadır. İspanya hükümeti, özerk şehrin yanındadır. Devletin tüm kaynaklarını kullanarak güvenliği ve birlikte yaşamayı garanti edeceğiz" dedi.

Sanchez, "Hükümet, güvenlik güçlerinin varlığını artırarak Sebte'nin sokaklarında ve yakınlarındaki bölgelerin güvenliğini garanti altına alacak. Ayrıca, sınırda geri göndermeyi kolaylaştırmak ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyum sağlamak amacıyla denizde fiziksel bir engel bariyeri oluşturacağız. Düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik işlemleri hızlandıracağız ve insan kaçakçılığı yapan mafyalarla mücadele etmeye devam etmek için Fas makamlarıyla iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalya, İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya aldı

İtalya ise Sebte'de yaşanan olaylar nedeniyle İspanya ile arasında serbest dolaşımı mümkün kılan Schengen anlaşmasını askıya aldı. İtalya Başbakan Giorgia Meloni tarafından dün öne sürülen karar, İtalya Göç Analizi ve Sınır Güvenliği Komitesi'nin değerlendirmesi sonrasında İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak onaylandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İspanya, İtalya, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sebte'de Göçmen Drama: 57 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
Yalova’da CHP’li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti Yalova’da CHP'li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi

19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:09
TÜGVA’dan İstanbul’da dev program Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye’nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 21:09:09. #7.13#
SON DAKİKA: Sebte'de Göçmen Drama: 57 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.