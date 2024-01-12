Seçil Erzan\'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin

Ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişileri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan bankacı Seçil Erzan mahkemedeki savunmasında, "MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" dedi.

SEÇİL ERZAN İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Erzan, mahkemedeki savunmasında gözyaşlarını tutamazken, dikkat çeken bir istekte bulundu. Erzan, para aldığı kişilerin hesaplarını MASAK'ın incelemesini istedi.

"ALDIĞIM PARAYI 1 SAAT SONRA BAŞKASI KAPIYORDU"

Hayatında olan herkesin yaşam standartlarının yükseldiğini belirten Erzan şunları söyledi: "Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3.5 katı kadar paralar kazanıyorlardı" dedi. Evrim Pınar Güzel'den, "Değerlendireceğim" diye para aldığını söyleyen Erzan, "İlk başta değerlendirdim. Ancak sonra değerlendirmeye çalıştım. Ancak değerlendiremedim. Zaten aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu.

"FATİH TERİM FONU DEMEDİM, ABUK SABUK ŞEYLER SÖYLEDİM"

Arda'ya da, 'Para değerlendiriyorum' dedim. Kimseye fon demedim. Semih Kaya'ya çok fazla harcama yapmaması için, 'Yeterince kazandın verdiğinden çok fazla geri aldın, yavaş harca' dedim. 2021 Aralık ayından sonra Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu'ndan sonra aklıma ne geliyorsa söylemeye başladım. Fatih Terim ya da Hakan Ateş fonu demedim, abuk sabuk şeyler söyledim.

"MASAK HERKESİN HESAPLARINI İNCELESİN"

MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder.

"BEN TEFECİLERİN ELİNE DÜŞTÜĞÜMÜZÜ ÖDEME AŞAMASINDA ANLADIM"

Herkesin arkasında bir tefeci vardı. Ayhan Akman bana 330 bin dolar verdi. 500 bin dolar olarak ödedim. Ayhan Akman benden toplamda 750 bin dolar aldı. Ayhan'a verdiğim para için Semih'ten para aldım. Musa Köse vardı Çorlu'da ben tanımıyordum. 15 bin dolar para verdi. 75 bin dolar para istediler. Ben bu rakamın tefecilikte bile olmadığını söyledim. Ben tefecilerin eline düştüğümüzü ödeme aşamasında anladım.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN PARASI ASLINDA HERKESE DAĞILDI"

Emre Belözoğlu'nun getirdiği paranın bir bölümünü Semih'e bir bölümünü de Fırat'a verdim. Emre Belözoğlu'nun parası aslında herkese dağıldı. 250 bin dolar Atilla Baltaş'a, 650 bin dolar bir diş hekimine gitti. 200 bin solar Muslera'ya gitti. Erkan Ergene'ye 300 bin dolar verdim. Selçuk'a 300 bin dolar verdim. Emre Çolak'tan aldığım paranın yüzde 80'i Fırat Özdemir'e gitti.