 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seçil Erzan Davasında Bilirkişi Raporu: Eski Sevgili, 'Yeni Müşteriler Buldunuz mu?' Dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Seçil Erzan Davasında Bilirkişi Raporu: Eski Sevgili, 'Yeni Müşteriler Buldunuz mu?' Dedi

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında hazırlanan bilirkişi raporunda, Erzan'ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Candaş Gürol'un, Erzan'a 'Yoksa yeni kurbanlar, pardon yeni müşteriler buldunuz mu?' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Seçil Erzan Davasında Bilirkişi Raporu: Eski Sevgili, \'Yeni Müşteriler Buldunuz mu?\' Dedi
04.01.2024 - 14:40,
Abone Ol

Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda, Erzan'ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Candaş Gürol'un, Erzan'a "Yoksa yeni kurbanlar, pardon yeni müşteriler buldunuz mu?" şeklinde mesaj attığı aktarıldı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan'ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan'ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Avukat Candaş Gürol ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.

"Para aramıza girdi"

Erzan'ın Gürol'u 'Avukat Candaş' şeklinde kaydettiğinin ve daha sonra mesajlaşmalarını sildiğinin aktarıldığı raporda, silinen mesajların geri getirildiği kaydedildi. 24 Şubat 2023'deki mesajlara ise şu şekilde yer verildi:

"Gürol: Bana çok yalan ve eksik şey anlattın. Para aramıza girdi. Erkan'dı, paraydı, kardı, zarardı.

Erzan: 10 bin usdı almak zorundaydım. Pazartesi iade edeceğim.

Gürol: Neyin içindesin inan bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum.

Erzan: Bir şeyin içinde değilim".

"Bu şartlarda ben senle evlenmem"

27 Şubat 2023'deki mesajlarda ise şu ifadeler yer aldı:

"Gürol: Biz evleneceksek her şeyi söylememiz, bilmemiz gerekmez mi? Böyle olmaz ki Seçil. Böyle gizli saklı işler beni çok kırdı.

Erzan: Ben seni kırmak istemiyorum.

Gürol: Ama bilmediğim çok şey var aşkım. Tam bir sır küpüsün.

Erzan: Aşkım detaylı konuşalım ne olur.

Gürol: Ben açık açık söyleyeyim. Bu şartlarda ben senle evlenmem. Böyle yalan, dolan, gelemem aşkım. Sen bana güzel bir konuşma hazırla, zamana bırakalım. Her gün yeni bir yalan çıkıyor ve kariyerimi de riske edecek gibi duruyor bu durum. Gerçeği anlatana kadar ben bir adım atmayacağım. Evin, araban hepsi gitti bak. Çok emekle geldim inan ben buraya. Yalanların ve sen benden uzak durun".

"Hepiniz ilk günden beri işi organize ettiniz"

2 Mart 2023 tarihli yazışmalar ise şu şekilde yer aldı:

"Gürol: Ne oldu? Çeten ve sen. İşleri çözdünüz mü? Yoksa yeni kurbanlar, pardon yeni müşteriler buldunuz mu?

Erzan: Sorun yok.

Gürol: Eminim.

Erzan: Dalga mı geçiyorsun? Eminim derken? Beni merak ediyorsan iyiyim, senlik de bir sorun yok. Ben de çözmeye çalışıyorum.

Gürol: Kim bilir olayın aslı nedir. Nasıl Erkan, sen, diğerleri. Hepiniz ilk günden beri işi organize ettiniz.

Erzan: Özür dilerim seni üzdüğüm için".

"Sen bu işi Denizbank ile yapmadın"

7 ve 8 Mart 2023'deki mesajlarda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Gürol: Bana gerçeği söyle, sen kiminle bu işlere girdin tam olarak. Araştırtma bana.

Erzan: Ne olur uğraşma Candaş.

Gürol: Sen bu işi Denizbank ile yapmadın.

Erzan: Ben kendim yapmaya çalıştım burada.

Gürol: Hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmediğim daha çok şey var ben eminim.

Erzan: Bak bu işten kurtulmayayım ki yok, ne Fatih ne hoca ilişkisi".

"Gel beni al buradan, kaçır"

10 Mart 2023'deki mesajlarda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Erzan: Arda, Hakan Ateş'i arayacağım diyor. Gel beni al buradan, kaçır.

Gürol: Ben göçmen kaçakçısı mıyım? İnsanları dolandırdın. Bedeli varsa ödeyeceksin. Gel beni kaçır lafa bak.

Erzan: Tamam yazma.

Gürol: Ne verdin sen bana aylardır yalandan başka? İnsanlara yaşattığına bak.

Öte yandan, 20 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında ise Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, duruşma 12 Ocak tarihine ertelenmişti". - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fatih Terim, Seçil Erzan, İstanbul, Fatih, Dolandırıcılık, Ceza, Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan Davasında Bilirkişi Raporu: Eski Sevgili, 'Yeni Müşteriler Buldunuz mu?' Dedi - Son Dakika


14:48
İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Son Dakika
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
12:00 İran çok öfkeli: Terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese öfkeyle karşılık verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:23:04. #1.12#
SON DAKİKA: Seçil Erzan Davasında Bilirkişi Raporu: Eski Sevgili, 'Yeni Müşteriler Buldunuz mu?' Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement