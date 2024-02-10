Mahkeme heyeti ünlü futbolcular için karar çıkardı - Son Dakika
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Mahkeme heyeti ünlü futbolcular için karar çıkardı

Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen ve aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Tutukluluk hali devam eden Erzan'ın, bu kişileri yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.

10.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:45
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Banka müdürü Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında pek çok ünlü futbolcunun bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor. Mahkeme süreci devam ederken 8 Mart'ta görülecek duruşmaya, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın gelmesine, karara uymadıkları halde zorla getirilmesine hükmedildi.

MAHKEME HEYETİ ARA KARARINI AÇIKLADI

15 Ocak'ta görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan'ın Denizbank'ta bulunan hesap hareketlerinin istenilmesine, sanıklara ait adli emanette bulunan telefon ve sim kartların bilirkişiye verilerek rapor aldırılmasına, ayrıca bilirkişi raporuna konuyla ilgili varsa banka çalışanları ve yöneticileriyle yazışmalarına ilişkin ek rapor alınmasına karar verdi.

4 FUTBOLCUYA ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın avukatlarına müvekkillerini hazır etmeleri için son kez süre verilmesine, aksi takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılacağına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Hüseyin Eligül'ün tüm bankalardaki hesap hareketlerinin Bankalar Birliği'nden sorulmasına, ayrıca Ali Yörük ile Semih Kaya arasındaki hesap hareketlerinin de bankadan istenilmesine hükmetti.

Seçil Erzan davasında futbolcular duruşmaya zorla getirilecek

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Sanık Erzan ile aynı dönemde bankada çalışan Fatin Seven adlı kişinin 'tanık' sıfatıyla zorla getirilmesine karar veren mahkeme, aralarında Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın da bulunduğu bazı tanıkların da zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Mart tarihine erteledi.

Mahkeme heyeti ünlü futbolcular için karar çıkardı

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    Yorumlar (3)

  • serdar olus: Aç gözlüğünün sonu bu işte 38 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Paranın döndüğü yerde bir göz hep paranin, senin sahip olamadığın, sana ait olmayan başkasının parasının üzerindedir. Allah şaşırtmasın. Amin. 7 0 Yanıtla
  • Abdullah BÜBER: Ne fonuydu adı merak ettim 2 0 Yanıtla
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Emre Belözoğlu, Seçil Erzan, Arda Turan, Muslera, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahkeme heyeti ünlü futbolcular için karar çıkardı - Son Dakika


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