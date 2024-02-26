Seçil Erzan'ın telefonunda yapılan aramalar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Seçil Erzan'ın telefonunda yapılan aramalar ortaya çıktı

Seçil Erzan\'ın telefonunda yapılan aramalar ortaya çıktı

Seçil Erzan'ın dolandırıcılık iddiasıyla el konulan telefonunda yapılan aramalar incelendi. Yapılan bilirkişi raporunda, Erzan'ın suçlu iadesi olmayan ülkeler, intihar çeşitleri ve hangi ilaçların öldürücü olduğu gibi konuları araştırdığı belirlendi. Ayrıca raporda, Erzan'ın mesajlaşmalarında pişmanlık ifadeleri yer aldığı ve telefonunda dava ile ilgili fotoğrafların silindiği ancak geri getirildiği de aktarıldı.

26.02.2024 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın el konulan telefonuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Erzan'ın " Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İntihar çeşitleri", "Hangi ilaç öldürür" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Erzan'ın mesajlaşmalarından birinde, "Çok ağır ve adice bir şey oldu, kendimi de mahvettim herkesi perişan ettim. İnsanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti, hayatlarını bitirdim. Kendimden nefret ediyorum, ölmek tek çarem" dediği kaydedildi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın el konulan telefonuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı.

İnternette 'Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023' araması yapmış

Seçil Erzan'dan ele geçirilen telefonda yer alan 117 bin 334 mesaj, fotoğraflar, videolar, notlar, ses kayıtlarının incelendiği 200 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan'ın internet üzerinden yaptığı aramalar da yer aldı. Erzan'ın 15 Mart 2023 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasında "Hangi ilaç öldürür", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehri insanı kaç saatte öldürür", "Nasıl intihar edilir", "Kendini asma", "Bad cat fare zehri insana zarar verir mi", "Bilekleri kesmek" gibi aramalar yaptığı kaydedildi.

Hazırlanan raporda, telefon içerisinde yer alan dava ile alakalı olabileceği değerlendirilen bazı fotoğrafların silindiği, ayrıca silinen fotoğrafların ise geri getirildiği aktarıldı. Fotoğraflar incelemesinde, ajanda üzerinde "Atilla", "Ali", "Nur", "Nazlı", "Hoca", "F. T.", "Umut", "Tanın", "Merve", "Hüseyin", "Moci", "Nuray", "Enişte", "Teyze", "Deras", "Süleyman", "Erkan" gibi ibareler ve bu ibarelerin yanında da alınan-verilen paraların, bazen tarih ve notların yazdığı ifade edildi. Ayrıca Arda Turan, Ayhan Akman, Nazlı Can, Merve Özer Yılmaz ile yapılan mesajlaşmaların ekran görüntülerinin de telefonda yer aldığı aktarıldı.

"İyi kötü herkes bir şeyler kazandı, olanlar benim hayatıma oldu"

Raporda Seçil Erzan'ın 'Nuri Bey' diye kaydettiği kişiyle mesajlaşmalarına şu şekilde yer verildi:

"Seçil Erzan: Nuri anneme hiç kıyamıyorum ben, canım yavrum diye melek gibi gözümün içine bakıyor. Bozcaada'ya 300 bin dolar borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al, o pisliklere kalmasın anneme orda bakarsınız.

Nuri Bey: Kim o pislikler?

Seçil Erzan: Merve ile Tanın. Annemin vekaletini de elimden aldı, bana o vekaleti kötü bir şey için değil annemin normal işleri için almıştım. Annem elimi bırakmıyor hiç yavrum gel sarıl bana diyor gözümün içine bakıyor dayanamıyorum. Azıcık öpeyim diyor, konuşmaya çalışıyor. Kokluyor beni, dayanamıyorum ben, ben kötü bir şey yapmadım Nuri. İyi kötü herkes bir şeyler kazandı. Olanlar benim hayatıma oldu, ne bir yuvam oldu ne de bir ailem kaldı. Merve herkese 'babası yaşadığı ilişkinin rezilliklerden kaçtı adaya, annesi ilişkisi yüzünden beyin kanaması geçirdi' diyormuş. Şunların eline annemi sakın bırakma.

Nuri Bey: Her şeyi yüzüne, gözüne bulaştırdın, tek sorumlu sensin. Durduramadık seni.

Seçil Erzan: Bir damla canım kaldı savaşıyorum, didiniyorum ama beni bu bitiriyor, beni takip ettiriyor, her şeyimi kaydediyor, telefonlarımı, kocası ayrı o ayrı.

Nuri Bey: Seçil her şey düzelir yanlış bir şey yapma. Yapılan ne varsa cezasını çekersin, anneni düşün. Biraz üzüleceksin ama düzelmeyen bir şey yok hayatta, bu da geçecek inşallah, bırakma kendini.

Seçil Erzan: Çarem yok Nuri, herkes beni bir kaşık suda boğar. Çok ağır ve adice bir şey oldu, kendimi de mahvettim herkesi perişan ettim. İnsanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti, hayatlarını bitirdim. Kendimden nefret ediyorum, ölmek tek çarem."

Öte yandan davanın sonraki duruşması 8 Mart'ta İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Seçil Erzan, Mahkeme, Dolandırıcılık, Suç, Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan'ın telefonunda yapılan aramalar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Galatasaray-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
    18:58 Galatasaray-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. 1 maçlık cezası olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi maçta forma giyemeyecek.

  • Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
    18:47 Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

    Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.

  • Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    18:28 Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.

  • Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi
    18:00 Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi

    31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.

  • Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
    17:30 Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

    Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

  • Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi
    17:30 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

    MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.

  • Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak
    17:30 Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.

  • Kars'ta CHP'nin istifa depremi! Topluca MHP'ye katıldılar
    17:15 Kars'ta CHP'nin istifa depremi! Topluca MHP'ye katıldılar

    Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

  • 19 kişinin yangında mahsur kaldığı binada can pazarı yaşandı
    17:10 19 kişinin yangında mahsur kaldığı binada can pazarı yaşandı

    Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 19:22:36. #1.12#
SON DAKİKA: Seçil Erzan'ın telefonunda yapılan aramalar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement