Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt - Son Dakika
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Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt

Sedat Peker\'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu\'lu yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerinde domuz eti kullandığını ifşa ettiği Köfteci Yusuf skandalında ismi gündeme gelen firari suç örgütü Sedat Peker yeni bir açıklamada bulundu. Peker "O dosyanın sanığı değilim. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aramızda bu olay yaşandı. Köfteci Yusuf'u şahsen tanımam" ifadelerini kullandı.

13.10.2024 11:26
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesiyle vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkan Köfteci Yusuf gündemden düşmüyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN "DOMUZ ETİ" DETAYI

Ünlü köfteciye çökmek istediği gerekçesiyle davalık olan ve 19 tutuksuz sanık ile birlikte yargılanan firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve adamlarının Köfteci Yusuf hakkında "domuz eti" iddialarını ortaya attıkları öne sürülmüştü. Bir grubun istediklerini yapmayan Yusuf Akkaş'a, "Lokantalarında domuz eti olduğunu yayarız, sonra bunu bir yerlere parayla yazdırırız" dedikleri 53 sayfalık iddianamede yer almıştı.

"KÖFTECİ YUSUF'U ŞAHSEN TANIMAM"

Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan firari suç örgütü lideri Sedat Peker "Ben o dosyanın sanığı değilim. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aramızda bu olay yaşandı. Köfteci Yusuf'u şahsen tanımam. Gürsu'da miting yapmaya gidiyordum. Bir telefon verdiler. Benim Yusuf Akkaş'la tanışmam telefonla oldu. Diğer arkadaşların, ne satacağı et kesim yerinden, ne muhabbetlerinden haberim yok. Ne de bununla ilgili bir şey konuştuk. O şahıslar içinde tanıdığımız insanlar var. Ama ben onlar gibi yüzbinlerce insan tanıyorum. Yani beni o arkadaşla konuşturan öyle aile çerçevesi içerisinde olan, birinci derece yakınlarım değil. Dosyada Yusuf olayında benimle ilgili bölüm yok. Ne benim aramam, mesajım ne de herhangi bir kaydım bulunmuyor.

"ZAN ALTINDA BIRAKICI YAYINLAR YAPILMASI DOĞRU DEĞİL"

Tabii şerefli,namus sahibi bir adamım. Bir adamı uyuşturucuyla ve satıcılığıyla suçlarsanız uyuşturucu ile yakalayıp önüne koymanız gerekir. Bir insanı da eğer ki domuz etiyle yiyecek satıyor diye suçluyorsanız 'Depolarda şu kadar ton domuz eti yakalandı' diye bunu insanların kafasında şüphe oluşmayacak şekilde yayınlamanız gerekir. Türk markası olarak tanınmış, yanında 12 bin kişiyi çalıştıran bir firma ile ilgili bu şekilde zan altında bırakıcı yayınlar yapılması, tahkikat yapılması da doğru değildir. Ben, bana kötülük yapan o şahsa bile haksızlık yapılmasını istemem.

"SÜLEYMAN SOYLU BUNA HABER YOLLAMIŞ"

Süleyman Soylu buna haber yollamış. 'Hemen git davacı ol' diye. Korkaklığından gitmiş. Biraz cesareti olan birisi olsa dik dururdu. 'Ben olmayan bir şeyi niye söyleyeyim' demeliydi. Süreç bundan ibaretti. Bir de akıl ve mantık da yatmıyor yani ortada domuz eti yok, hiç bir şey yok. Fakat ne zaman bir köfte muhabbeti olsa adım Köfteci Yusuf'la anılıyor. İnanın ben köftesini bile yemedim."

Tarım ve Orman Bakanlığı, Süleyman Soylu, Süleyman Soylu, Köfteci Yusuf, Sedat Peker, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Harun Çelik:
    Köfteci Yusuf ekepeye haraç vermediği için iftiraya uğradı çok net 78 42 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    her taşın altinda o çıkıyor s.s 41 7 Yanıtla
  • Derviş:
    Sen fitne sin gel erkeksen devlet şefkatli kollarına teslim ol aklan sucun yoksa korkudan suçlu olduğunu bildiğin halde gidip başka ülkelerde saklanıyorsum 24 15 Yanıtla
  • Mırad Kevrbri:
    Kim kimi ne için saklıyor neden yakalyamiyor ?? 27 4 Yanıtla
  • okan:
    Bence tanıyorsun 28 0 Yanıtla
  • Ercan Cikmaz:
    Sen CHP nin yol arkadaslari Demlicay icenlerle karistiriyorsun 4 13 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Bir kere domuz eti dana etinden daha pahalı ne diye kullansın bu adam mantıklı değil 6 7 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Neler dönüyor yine 7 2 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Ülke de başı boşluk mu Yoksa çok başlılık mı var bilemedik, kime inanıp kime güveneceğimiz konusunda artık şüphe duymaya başladık. Devlet Gıda sektöründe denetleme yapıyor aldığı numuneler ve yazdığı raporlar hakkında bir takım kişiler tarafından bazı iddialar ortaya atılıyor. Kamuoyu haliyle şüphe de kalıyor. Yapılan denetimler şüpheye yer vermecek şekilde düzgün ve şeffaf olması ve ayrıca çatlak seslerinde kapatılması gerekir. Milletin Devletine karşı acaba sorusu yaratmaya kimsenin hakkı yok. 1 0 Yanıtla
  • mehmet:
    SÜLÜÜÜÜ FETO DOSYALARINDA İSMİNİZ VAR SİLMEK İÇİN MİLLETE KUMPAS KURARAK HARACA BAĞLAMIŞ AZ KALDI SÜLÜÜÜÜÜ YALANLARININ VE HAİNLİĞİNİN HESABI SORULUR 1 0 Yanıtla
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