Sedef Güler cinayetinde sıcak gelişme - Son Dakika
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Sedef Güler cinayetinde sıcak gelişme

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Sedef Güler'in denizde halıya sarılı ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasıyla ilgili olarak firari şüpheli Yavuz Güngör, Edirne'de gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği eve ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

16.06.2024 14:55
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Halıya sarılmış halde denizde bulunmuştu: Sedef Güler cinayetinde sıcak gelişme

EDİRNE - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli daha Edirne'de gözaltına alındı.

Firari olarak aranan şüpheli Yavuz Güngör, Edirne İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'nin Yunanistan'a sınır köyü Elçili Köyünde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

07 Haziran 2024 tarihinde elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.

Sedef Güler'in, 52 yaşındaki şüpheli Yavuz Güngör ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde Edirne Adliyesine getirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Büyükçekmece, İstanbul, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sedef Güler cinayetinde sıcak gelişme - Son Dakika

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