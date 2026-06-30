Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı - Son Dakika
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı
30.06.2026 09:54  Güncelleme: 10:07
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Seferihisar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı. Başkan Yetişkin dahil 12 kişi tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen 'rüşvet ve yolsuzluk' operasyonunun 3. dalgasında, toplam 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen isimlerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve yerel seçimler öncesinde Veli Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirdiği iddia edilen eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca Seferihisar Taşdibi mevkiinde kaçak yapı sahibi olduğu iddia edilen E.K. da savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin savcılık ve mahkeme süreçleri sabah saatlerinde tamamlandı. Savcılık makamı, ifadelerinin alınmasının ardından 2 şüpheliyi serbest bırakırken, 1 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla salıverdi. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 16 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Başkan dahil 12 tutuklama

Sabah saatlerine kadar süren mahkeme sorgularının ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında belediye kadrosu mevcut

Operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasında Seferihisar Belediyesi'nin üst düzey kadrosu ve iş adamları dikkat çekti.

Mahkemece tutuklanan 12 kişi şunlar:

İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı)

İ.K. (Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı)

İ.Ç. (Seferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü)

M.U. (Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili)

İ.F.K. (Seferihisar Belediyesi Elektrik Mühendisi/ Yapı Kontrol Müdürü)

N.Ö.E. (Seferihisar Belediyesi Şehir Plancısı)

B.Y. (Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Görevlisi)

C.O. (Seferihisar Belediyesi'nden Emekli Memur)

S.T. (Seferihisar Jeotermalde Harita Teknikeri)

B.A. (Seferihisar Jeotermalde Büro Memuru)

M.E. (İnşaat firması sahibi)

M.Ç. (İnşaat firması sahibi) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı - Son Dakika

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