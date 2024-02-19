Şehir magandası pompalı tüfekle etrafa dehşet saçtı - Son Dakika
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Şehir magandası pompalı tüfekle etrafa dehşet saçtı

Ankara'da park yeri sebebiyle tartıştığı komşusuna sinirlenen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etti. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın yaşandığı yerde bulunan vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler polis ekiplerine teslim edildi. Saldırgan şahıs polis tarafından yakalanarak adli işlem başlatıldı.

19.02.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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Şehir magandası pompalı tüfekle etrafa dehşet saçtı

ANKARA - Ankara'da park yeri sebebiyle tartıştığı komşusuna sinirlenen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etti. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşusuyla park yeri tartışmasına giren bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan saldırgan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şehir magandası pompalı tüfekle etrafa dehşet saçtı
Kaynak: İHA

Ankara, Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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