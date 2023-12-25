Şehit aileleri "Biz göreve hazırız" dedi

Şehit babaları ve kardeşleri "Birlikte biz göreve hazırız" dediler, Mehmetçik için dua ettiler

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde gençlik spor müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda Çukurova Üniversitesi öğrencileri Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 Mehmetçiği " Burda" diyerek dualarla andı. Şehit babaları, kardeşleri ve üniversiteli öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Fırat Kalkanı Şehidi Ziya Özkozanoğlu'nun babası Mustafa Özkozanoğlu ve Pençe Kilit Harekatı Şehidi Bünyamin Çabuk'un babası Ünlen Çabuk görev başındaki Mehmetçiklere dualar ettiklerini ifade ederek "Biz çocuklarımızın arkasındayız. Bugün olsa göreve gideriz" dedi.

KYK müdürlüğü konferans salonun da bir araya gelen gençler 12 şehidimiz olan "Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar" isimlerini okuyarak "BURDA" diyerek şehitleri andılar.

İlçe müftülük vaizi Cumali Çakan şehitler için ve vatanın birlik ve bütünlüğü için dua etti.

Pençe Kilit Harekatında Şehit olan Mehmetçikler için öğrenciler ve şehit aileleri duygu dolu anlar yaşanırken Şehit babaları Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek gerekirse göreve gitmek istediklerini ifade ettiler.

"Gerekirse bizde gideriz"

Fırat Kalkanı Şehidi Ziya Özkozanoğlu'nun babası Mustafa Özkozanoğlu " Şehit babası olarak Mehmetçiğe dua ediyorum. Rabbim tırnaklarına taş değdirmesin. Tenlerine soğuk değmesin. Vatan ve milletimizi korumak için Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bayrağımızı indirmesin. Bizler her zaman o çocuklarımızın arkasındayız. Mehmetçikler var olduğu sürece bu vatan bölünmez. Vatan için evlatlarımız canını verdi bizde o çocuklarımızın arkasındayız. Gerekirse bizde gideriz" dedi.

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit harekatında şehit düşen Bünyamin Çabuk'un Babası Ünlen Çabuk " Oğlum Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinde şehit oldu. Aynı acıları yaşadık. Tüm polis ve askerlerimize dua ediyorum. Bir oğlum vardı, şehit oldu. Aynı şekilde gitmeye hazırız. Gençler burada dediğinde gözlerimden yaş aktı" diyerek Mehmetçiklerin yanında olduklarını ifade etti.

"Devletin her saniyesinde yanındayız"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kozan Şube Başkanı Sümmani Göztaş ise kendisinin gazi olduğunu ve göreve hazır olduklarını ifade ederek keşke bizlere de şehitlik nasip olsaydı diyerek ailelerin yanında olduklarını vatanın birlik ve bütünlüğü için devletin her saniyesinde yanındayız. Göreve hazırız. Bugün olsa bugünde göreve gideriz" dedi.

Kozan Kredili Yurt Müdürlüğü konferans salonunda 12 şehit için bir araya gelen Kozan Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin Şehitlerini anma programına Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Emniyet müdürü Fatih Alptekin, Şehit aileleri dernek başkanı Sümmani Göztaş, yurt müdürü Hidayet Akçalı, kurum müdürleri sosyal hizmetler müdürü Hasan Boz, Şehit babası Serdar Can, Ünlen Çabuk, Mustafa Özkozanoğlu, Gazilerimiz Yasin Sakallı, Erdal Tanrıkulu ve şehit kardeşleri olan Hidayet Ergün, Mehmet Yıldırım, Neşet Arslan programa katıldı.