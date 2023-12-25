 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehit aileleri "Biz göreve hazırız" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit aileleri "Biz göreve hazırız" dedi

Adana'nın Kozan ilçesinde gençlik spor müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda Çukurova Üniversitesi öğrencileri, Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 Mehmetçiği dualarla anarak göreve hazır olduklarını ifade ettiler. Şehit babaları ve kardeşleri, Mehmetçiklerin yanında olduklarını ve gerekirse göreve gitmek istediklerini belirtti. Şehit aileleri ve gaziler, vatanın birlik ve bütünlüğü için devletin her saniyesinde yanlarında olduklarını ifade etti.

Şehit aileleri "Biz göreve hazırız" dedi
25.12.2023 - 23:49,
Abone Ol

Şehit aileleri "Biz göreve hazırız" dedi

Şehit babaları ve kardeşleri "Birlikte biz göreve hazırız" dediler, Mehmetçik için dua ettiler

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde gençlik spor müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda Çukurova Üniversitesi öğrencileri Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 Mehmetçiği " Burda" diyerek dualarla andı. Şehit babaları, kardeşleri ve üniversiteli öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Fırat Kalkanı Şehidi Ziya Özkozanoğlu'nun babası Mustafa Özkozanoğlu ve Pençe Kilit Harekatı Şehidi Bünyamin Çabuk'un babası Ünlen Çabuk görev başındaki Mehmetçiklere dualar ettiklerini ifade ederek "Biz çocuklarımızın arkasındayız. Bugün olsa göreve gideriz" dedi.

KYK müdürlüğü konferans salonun da bir araya gelen gençler 12 şehidimiz olan "Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar" isimlerini okuyarak "BURDA" diyerek şehitleri andılar.

İlçe müftülük vaizi Cumali Çakan şehitler için ve vatanın birlik ve bütünlüğü için dua etti.

Pençe Kilit Harekatında Şehit olan Mehmetçikler için öğrenciler ve şehit aileleri duygu dolu anlar yaşanırken Şehit babaları Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek gerekirse göreve gitmek istediklerini ifade ettiler.

"Gerekirse bizde gideriz"

Fırat Kalkanı Şehidi Ziya Özkozanoğlu'nun babası Mustafa Özkozanoğlu " Şehit babası olarak Mehmetçiğe dua ediyorum. Rabbim tırnaklarına taş değdirmesin. Tenlerine soğuk değmesin. Vatan ve milletimizi korumak için Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bayrağımızı indirmesin. Bizler her zaman o çocuklarımızın arkasındayız. Mehmetçikler var olduğu sürece bu vatan bölünmez. Vatan için evlatlarımız canını verdi bizde o çocuklarımızın arkasındayız. Gerekirse bizde gideriz" dedi.

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit harekatında şehit düşen Bünyamin Çabuk'un Babası Ünlen Çabuk " Oğlum Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinde şehit oldu. Aynı acıları yaşadık. Tüm polis ve askerlerimize dua ediyorum. Bir oğlum vardı, şehit oldu. Aynı şekilde gitmeye hazırız. Gençler burada dediğinde gözlerimden yaş aktı" diyerek Mehmetçiklerin yanında olduklarını ifade etti.

"Devletin her saniyesinde yanındayız"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kozan Şube Başkanı Sümmani Göztaş ise kendisinin gazi olduğunu ve göreve hazır olduklarını ifade ederek keşke bizlere de şehitlik nasip olsaydı diyerek ailelerin yanında olduklarını vatanın birlik ve bütünlüğü için devletin her saniyesinde yanındayız. Göreve hazırız. Bugün olsa bugünde göreve gideriz" dedi.

Kozan Kredili Yurt Müdürlüğü konferans salonunda 12 şehit için bir araya gelen Kozan Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin Şehitlerini anma programına Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Emniyet müdürü Fatih Alptekin, Şehit aileleri dernek başkanı Sümmani Göztaş, yurt müdürü Hidayet Akçalı, kurum müdürleri sosyal hizmetler müdürü Hasan Boz, Şehit babası Serdar Can, Ünlen Çabuk, Mustafa Özkozanoğlu, Gazilerimiz Yasin Sakallı, Erdal Tanrıkulu ve şehit kardeşleri olan Hidayet Ergün, Mehmet Yıldırım, Neşet Arslan programa katıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çukurova Üniversitesi, Kozan, Irak, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit aileleri 'Biz göreve hazırız' dedi - Son Dakika


23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:49 "Ormanın hayaleti" fotokapana yakalandı
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:18:24. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit aileleri "Biz göreve hazırız" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement