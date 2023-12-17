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Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni soyan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni soyan şüpheli yakalandı

Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni soyan şüpheli yakalandı Çalınan televizyon dernek başkanına teslim edildi Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne kapı ve camları kırarak girdikten sonra televizyon, çay ve şeker ile bazı evrakları çalan şüpheli şahıs yakalandı.

17.12.2023 - 08:37,
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Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni soyan şüpheli yakalandı

Çalınan televizyon dernek başkanına teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne kapı ve camları kırarak girdikten sonra televizyon, çay ve şeker ile bazı evrakları çalan şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan televizyon dernek başkanına teslim edilirken yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde yer alan Gaziantep Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gece geç saatlerde duvardan atlayan şüpheli şahıs, kapı ve camları kırarak dernek binasına girdi. Şahıs, girdiği dernek binasında televizyon, çay ve şeker ile bazı evrakları çaldı. Olaya tepki gösteren dernek başkanı gazi Hasan Basri Yılmaz, yaşanan hırsızlık olayının vicdanlarını yaraladığını ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasını istedi.

Şüpheli yakalandı, çaldığı televizyon dernek başkanına teslim edildi

Olayın ardından çalışma yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelinin çaldığı televizyon ise Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz'a teslim edildi.

Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği\'ni soyan şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
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Hasan Basri, Gaziantep, Şahinbey, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni soyan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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