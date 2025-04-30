Şehit Hüseyin Uzun, Gaziantep\'te son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun, atış eğitimi sırasında başka bir personelin tabancasının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Hüseyin Uzun'un naaşı, dün akşam saatlerinde Nevşehir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi.

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hüseyin Uzun, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Hacı Firdevs Konukoğlu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına şehit Hüseyin Uzun'un ailesi, yakınları ile Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehidin annesi Hüsniye, babası Hüseyin ve eşi Hatice göz yaşı döktü. Şehit Hüseyin Uzun'un Hüseyin Efe (16), Mete (12) ve Melih (5) adında 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP