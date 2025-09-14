Kütahya- Çavdarhisar yolunda meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in (26) naaşı, Manisa'nın Salihli ilçesindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Kula ilçesine uğurlandı.
Kütahya-Çavdarhisar yolunun 35. kilometresinde yol kontrolü sırasında karşı şeritten takla atan otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yeşil'in naaşı, Salihli Devlet Hastanesi morgundan alınıp Güneş Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Baba ocağında helallik alınan şehidin cenazesi, duaların ardından cenaze töreninin yapılacağı Kula'nın Bayramşah Mahallesine uğurlandı. Aile yakınları dahil birçok vatandaşın yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı.
Öte yandan, şehidin cenazesi, Kula'nın Bayramşah Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.