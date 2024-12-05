Şehit Konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti - Son Dakika
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Şehit Konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti

Şehit Konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti Adana'da toprağa verilmek üzere memleketine götürülen şehit konvoyunda meydana gelen kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti.

05.12.2024 23:30
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Şehit Konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti

ADANA - Adana'da toprağa verilmek üzere memleketine götürülen şehit konvoyunda meydana gelen kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere dün Feke ilçesi Ormancık mahallesine götürülmek üzere yola çıktı. Konvoy Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkiine geldiği sırada 01 SE 010 plakalı otomobil karşı yönden gelen 01 D 6771 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan şehidin halası Hamide Özata, oğlu Ertuğrul Özata, gelini Esra Özata ve kamyonette bulunan sürücü Naci Karatop, Seyhan Karatop ve Duran Kavukkucak isimli yaralılar Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana'da hastanelere sevk edildi.

Şehidinin halasının bulunduğu araçta yer alan ve yaralanan 31 haftalık hamile Esra Özata, Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Düşük riski olan Esra Özata'nın sağlık durumu iyi olduğu belirlenirken karnındaki 31 haftalık bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti - Son Dakika


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