Hava Pilot Albay Uğur Yıldız İzmir'de Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika
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Hava Pilot Albay Uğur Yıldız İzmir'de Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Kayseri'de meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu ve naaşı Kadifekale Hava Şehitliğine götürüldü.

05.06.2024 14:43
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Kayseri'de meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız, İzmir'deki cenaze töreninde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin tabutuna sarılan ailesi, şehidi hüzünle uğurladı.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Uğur Yıldız için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin eşi Hande Yıldız, 17 yaşındaki kızı Azra Yıldız, annesi Pakize Yıldız, babası Kemal Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Valisi Süleyman Elban ile şehit yakınları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, şehidin tabutuna sarılan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Tören kıtasınca omza alınan şehidin naaşı top aracına konuldu. Şehit Hava Pilot Albay Uğur Yıldız'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Kadifekale Hava Şehitliğine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hava Pilot Albay Uğur Yıldız İzmir'de Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hava Pilot Albay Uğur Yıldız İzmir'de Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika
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