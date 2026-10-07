Şehit polis Ahmet Türkoğlu’nun baba ocağına Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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Şehit polis Ahmet Türkoğlu’nun baba ocağına Türk bayrağı asıldı

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Şehit polis Ahmet Türkoğlu’nun baba ocağına Türk bayrağı asıldı
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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçtan inen Yusuf Eray Tekalan'ın silahlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun, Çubuk ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: İHA
Ahmet TürkoğluPursaklar3. SayfaAnkaraPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Şehit polis Ahmet Türkoğlu’nun baba ocağına Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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