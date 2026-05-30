Şehit Polis Memuru Aydın Üyenarık Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit Polis Memuru Aydın Üyenarık Son Yolculuğuna Uğurlandı

30.05.2026 15:48
İstanbul'da geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık'ın cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Tuzla'da görevli, evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025'te Tuzla Sanayi girişinde ekip aracının karıştığı kazada ağır yaralandı. Üyenarık, yaklaşık 7 ay tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi duaların ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

Adana'ya gelen şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın tabutu önce merkez Sarıçam ilçesindeki Türk bayrağı asılan baba evine ardından da cenaze töreni için Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi'ne götürüldü.

Buradaki mahalle camisinde kılınan namazın ardından şehit polis memuru Aydın Üyenarık, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, kent protokolü, askeri erkan ile şehidin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. - ADANA

