Şehit Polis Memuru Emrullah Baklan'ın adı Marmaris'in mavi sularında yaşayacak

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü 10 Nisan Polis Haftası programları dahilinde denizde görev yapacak olan KB-4803 Şehit Polis Memuru Emrullah Baklan isimli kontrol botu şehidin eşinin katılımı ile törenle hizmete başladı.

1996 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangına müdahale sırasında şehit olan iki çocuk babası polis memuru Emrullah Baklan'ın adı Marmaris Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen KB-4803 kontrol botuna verildi. KB-4803 Şehit Polis Memuru Emrullah Baklan isimli Kontrol Botu hizmete alım töreni, şehidin eşi Ayşe Baklan, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Deniz Liman Şube Müdür V.Komiser Fatma Çölgeçen, deniz polisleri, kurbağa adamlar katılım sağladı.

Marmaris'in mavi sularında Marmaris Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı olarak, 26 Şubat' ta göreve başlayan, dört personel ve 13 yolcu kapasiteli, deniz güvenliği, arama kurtarma ve önleyici devriye hizmeti verecek. Kaymakam Nurullah Kaya 12 buçuk metrelik KB-4803 Şehit Polis Memuru Emrullah Baklan isimli Kontrol Botu'nun hizmete açılış programında Şehidin eşi Ayşe Baklan'a anısını yaşatmak amacıyla kontrol botunun maketini hediye etti.

'Şehidimizin ismi mavi sularımızda yaşayacak'

Kaymakam Nurullah Kaya şehidin anısına duyulan saygı ve minnettarlığa bir kez daha vurgulayarak "Polis Teşkilatı'nın 180. yıl döneminde böylesine anlamlı bir etkinliği içinde bulunmaktan onur duyuyorum. Bu tür çalışan teknelerimize, gemilerimizi de şehitlerimizin isminin yaşatılması açısından düşünen karar veren değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Şehidimizin ismi mavi sularımızda her daim yaşatılacak. Sayıları az olsun diyorum ama varlıkları eksik olmasın ruhları şad olsun inşallah" dedi.

Şehit polis memuru Emrullah Baklan'ın eşi Ayşe Baklan ise ' Çok mutlu oldum, acım ilk gün ki gibi ama ismini görünce tutamadım kendimi, düşünenlerden uygulayanlardan Allah razı olsun çok teşekkür ederim ' sözlerini kullandı. Ayşe Baklan botun içine girdiğinde şehit eşinin fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamayarak, isminin denizlerde yaşatılacak olmasının duygusunu yaşadığını belirterek 'ruhu şad olsun ' dedi.