Şeyda\'nın yeğeninden duygulandıran mektup! Mezarının başına bıraktı: Sen benim aslan teyzemsin

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Ümraniye'de şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın yeğeni tarafından yazılıp mezarına bırakılan mektup, görenleri duygulandırdı. Mektupta "Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin o mezarlıkta." ifadeleri kullanıldı.

Şeyda Yılmaz'ın yeğeni, teyzesinin mezarına bıraktığı mektupta şunları yazdı "Sen benim teyzemsin. İyi ki de öylesin. Sendeki kader böyleymiş. Senin için 2 saat ağladım. Ama şimdi gayet iyiyim. Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin. Çok güzel bir şey.

Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin o mezarlıkta. Bak gördün mü bu gece teyzem için uyumayacağım dedim ve şu ana kadar uyumadım. Bundan sonrasını Allah bilir. Eğer annem kızarsa uyurum ama eğer bir şey demezse belki uyumam. O belkiyi neden kutu içine aldım biliyor musun? Çünkü belli değil. Çünkü çok uykum var. 5 dakika sonra uyuyabilirim."

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