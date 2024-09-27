Şeyda'nın yeğeninden duygulandıran mektup! Mezarının başına bıraktı: Sen benim aslan teyzemsin - Son Dakika
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Şeyda'nın yeğeninden duygulandıran mektup! Mezarının başına bıraktı: Sen benim aslan teyzemsin

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27 yaşında şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın yeğeni, yazdığı duygu yüklü mektubu mezarının başına bıraktı. Yürekleri dağlayan mektupta 'Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin o mezarlıkta.' ifadeleri kullanıldı.

27.09.2024 14:51
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Ümraniye'de şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın yeğeni tarafından yazılıp mezarına bırakılan mektup, görenleri duygulandırdı. Mektupta "Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin o mezarlıkta." ifadeleri kullanıldı.

Şeyda Yılmaz'ın yeğeni, teyzesinin mezarına bıraktığı mektupta şunları yazdı "Sen benim teyzemsin. İyi ki de öylesin. Sendeki kader böyleymiş. Senin için 2 saat ağladım. Ama şimdi gayet iyiyim. Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin. Çok güzel bir şey.

Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin o mezarlıkta. Bak gördün mü bu gece teyzem için uyumayacağım dedim ve şu ana kadar uyumadım. Bundan sonrasını Allah bilir. Eğer annem kızarsa uyurum ama eğer bir şey demezse belki uyumam. O belkiyi neden kutu içine aldım biliyor musun? Çünkü belli değil. Çünkü çok uykum var. 5 dakika sonra uyuyabilirim."

Şehit Polisimize Yeğeninden Duygusal Mektup: 'Sen Benim Aslan Teyzemsin'

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye'de 29 suç dosyası bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın, ilkokul yıllarında polis olup şehit olacağını söylediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günülerde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden 19 yaşındaki cani Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, şüphelinin ateş açması sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şeyda\'nın yeğeninden duygulandıran mektup! Mezarının başına bıraktı: Sen benim aslan teyzemsin

3-sayfa, Toplum, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şeyda'nın yeğeninden duygulandıran mektup! Mezarının başına bıraktı: Sen benim aslan teyzemsin - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Berat Yavuz:
    Bu kıza üzülüyorum ama o genç yaşta ki bağımlı çocuklarımızda üzülüyorum onlar bu hale getiren iblisler beter olsun 4 9 Yanıtla
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