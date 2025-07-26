Şehit Semih Erdoğan Giresun\'a Uğurlandı

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yaparken şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın naaşı, askeri uçakla memleketine Giresun'a getirildi.

25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit askerlerden Giresun ili Bulancak ilçesi nüfusuna kayıtlı olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın cenazesi, İskenderun'da düzenlenen askeri törenin ardından karayolu ile Adana'ya nakledildi, sonrasında ise askeri uçakla Ordu Giresun Havalimanı'na getirildi. Sonrasında ise cenaze aracı ile Giresun iline götürüldü.

Buradaki karşılama törenine, Ordu Valisi Muammer Erol, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, askeri erkan, emniyet görevlileri, şehit yakınları ve ilgililer katıldı.

Şehit Semih Erdoğan'ın, 27 Temmuz Pazar günü, öğle namazını müteakip Bulancak Sarayburnu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kuşluhan Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ORDU