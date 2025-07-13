Şehit ve gazi yakınları PKK'nın silah bırakmasını olumlu karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Şehit ve gazi yakınları PKK'nın silah bırakmasını olumlu karşıladı

Şehit ve gazi yakınları PKK\'nın silah bırakmasını olumlu karşıladı
13.07.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK terör örgütünün silahlarını bırakmasını olumlu karşılayan şehit ve gazi yakınları, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti devletinin elde ettiği büyük başarı olduğunu söyledi.

PKK terör örgütünün silahlarını bırakmasını olumlu karşılayan şehit ve gazi yakınları, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti devletinin elde ettiği büyük başarı olduğunu söyledi.

Bu büyük başarının; devletin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve bilge lider Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla mümkün olduğunu dile getiren şehit yakınları ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kahraman jandarma teşkilatının, fedakar emniyet mensuplarının gece gündüz demeden, canları pahasına yürüttüğü mücadele sayesinde terör örgütünün diz çöktüğünü dile getirdi. şehit yakınları ve gaziler adına bir açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu topraklarda terörün kökünü kazımak, şehitlerin aziz hatırasına ve milletin birliğine olan borçları olduğunu söyledi. Gündüz, "Bugün milletçe tek yürek olduk ve 41 yıldır bu ülkenin sırtına yük olan, nice canlarımıza mal olan, nice ocakları söndüren bu kanlı terör örgütünü diz çöktürdük. Bundan sonra da bu kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Hiç kimse terörün silah bırakmasını önümüze altın tepsiyle koymadı. 1984'ten bu yana terörle mücadelede nice hükümetler geldi geçti, nice vaatler verildi. Ama milletimizin acıları dinmedi; on binlerce şehit verdik, milyarlarca dolar kaybettik, kardeşliğimiz yara aldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin milli duruşuyla, teröre cesurca meydan okundu. Devletimiz, güvenlik güçlerimiz, aziz milletimizle tek vücut olup terörü kaynağında bitirme stratejisini kararlılıkla uyguladı. Savunma sanayimizi güçlendirdik, sınırlarımızda terör koridoruna geçit vermedik, sınır ötesi harekatlarımızla terör yuvalarını dağıttık. Güvenlik birimlerimiz ve istihbarat teşkilatlarımızın koordineli çalışmaları, hain planları boşa çıkardı. Terör örgütü, ilk defa hem içeride hem dışarıda bu kadar köşeye sıkıştı, eli kolu kırıldı. Bu tarihi başarıda Cumhur İttifakı'nın dimdik duruşu çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi için hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmemiş, terör baronlarının ve onların siyaset ve medya uzantılarının oyunlarını bozmuştur. Milletimiz de bu kutlu yürüyüşte liderlerinin yanında dimdik durmuş, "birlikte güçlüyüz" demiştir. Bugün geldiğimiz noktada, terör örgütünün kendisini feshettiğini açıklaması ve silah bırakma kararı, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını göstermiştir. Bu başarı; sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda 41 yıldır gözyaşı döken annelerin, evlat acısı yaşayan babaların, kardeşini, eşini kaybeden milyonların yüreğine bir nebze su serpen tarihi bir adımdır. Bu topraklarda artık terör değil; kardeşlik, huzur ve umut yeşerecektir. Devletimizin onuru, milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü tartışmaya kapalıdır ve sonsuza dek böyle kalacaktır" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Güvenlik, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Savunma, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit ve gazi yakınları PKK'nın silah bırakmasını olumlu karşıladı - Son Dakika

Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
14:30
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
13:50
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
13:42
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 15:44:21. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit ve gazi yakınları PKK'nın silah bırakmasını olumlu karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.