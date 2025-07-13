Şehit ve gazi yakınları PKK\'nın silah bırakmasını olumlu karşıladı

PKK terör örgütünün silahlarını bırakmasını olumlu karşılayan şehit ve gazi yakınları, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti devletinin elde ettiği büyük başarı olduğunu söyledi.

Bu büyük başarının; devletin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve bilge lider Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla mümkün olduğunu dile getiren şehit yakınları ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kahraman jandarma teşkilatının, fedakar emniyet mensuplarının gece gündüz demeden, canları pahasına yürüttüğü mücadele sayesinde terör örgütünün diz çöktüğünü dile getirdi. şehit yakınları ve gaziler adına bir açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu topraklarda terörün kökünü kazımak, şehitlerin aziz hatırasına ve milletin birliğine olan borçları olduğunu söyledi. Gündüz, "Bugün milletçe tek yürek olduk ve 41 yıldır bu ülkenin sırtına yük olan, nice canlarımıza mal olan, nice ocakları söndüren bu kanlı terör örgütünü diz çöktürdük. Bundan sonra da bu kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Hiç kimse terörün silah bırakmasını önümüze altın tepsiyle koymadı. 1984'ten bu yana terörle mücadelede nice hükümetler geldi geçti, nice vaatler verildi. Ama milletimizin acıları dinmedi; on binlerce şehit verdik, milyarlarca dolar kaybettik, kardeşliğimiz yara aldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin milli duruşuyla, teröre cesurca meydan okundu. Devletimiz, güvenlik güçlerimiz, aziz milletimizle tek vücut olup terörü kaynağında bitirme stratejisini kararlılıkla uyguladı. Savunma sanayimizi güçlendirdik, sınırlarımızda terör koridoruna geçit vermedik, sınır ötesi harekatlarımızla terör yuvalarını dağıttık. Güvenlik birimlerimiz ve istihbarat teşkilatlarımızın koordineli çalışmaları, hain planları boşa çıkardı. Terör örgütü, ilk defa hem içeride hem dışarıda bu kadar köşeye sıkıştı, eli kolu kırıldı. Bu tarihi başarıda Cumhur İttifakı'nın dimdik duruşu çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi için hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmemiş, terör baronlarının ve onların siyaset ve medya uzantılarının oyunlarını bozmuştur. Milletimiz de bu kutlu yürüyüşte liderlerinin yanında dimdik durmuş, "birlikte güçlüyüz" demiştir. Bugün geldiğimiz noktada, terör örgütünün kendisini feshettiğini açıklaması ve silah bırakma kararı, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını göstermiştir. Bu başarı; sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda 41 yıldır gözyaşı döken annelerin, evlat acısı yaşayan babaların, kardeşini, eşini kaybeden milyonların yüreğine bir nebze su serpen tarihi bir adımdır. Bu topraklarda artık terör değil; kardeşlik, huzur ve umut yeşerecektir. Devletimizin onuru, milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü tartışmaya kapalıdır ve sonsuza dek böyle kalacaktır" diye konuştu. - SİİRT