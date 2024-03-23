Gaziantep\'te Şehitkamil Bağımsız Belediye Başkan Adayının Evine Hırsızlık

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Gaziantep'te Şehitkamil bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın konteyner bağ evine hırsızlık amacıyla giren şüpheli şahıs yada şahıslar, her tarafı talan etti.

Olay, Oğuzeli ilçesi yakınlarında bulunan konteyner bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın konteyner bağ evine hırsızlık amacıyla giren şüpheli şahıs ya da şahıslar, her tarafı talan etti. Olay sonrası evde bulunan eşyalar ortalığa saçılırken, evin tavan döşemesi ise yerle bir edildi.

Bağ evine gelince durumu fark eden Mehmet Yılmaz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı evde parmak izi incelemesi yaptı. Olay sonrası çok üzüldüğünü ifade eden Yılmaz ise durumu siyasetle bağdaştırmak istemediğini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Yılmaz, yapanların en ağır cezayı almalarını da istedi.

Olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısları yakalama çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP