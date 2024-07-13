Şehitkamil Belediyesi Sahte Zeytinyağı İşletmesini Mühürledi

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Şehitkamil Belediyesi, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla insan sağlığını tehlikeye atabilecek işletmelere karşı kapsamlı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sanayi Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, güvenilir gıda vasfına sahip olmayan 17 ton 947 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirilen işletme, mühürlenerek ticaretten menedildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; genel hijyen şartlarına uymayan, sahte zeytinyağı dolumu yapılan bir işletme tespit edildi. İşletmede; 17 ton 947 kilogram sahte zeytinyağının yanı sıra güvenilir gıda vasfı taşımayan gıda, boya ve aroma maddeleri de bulundu. İşletme, yasal süreç başlatılarak ticari faaliyetlerden menedildi ve mühürlenerek kapatıldı. Ele geçirilen ürünler, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetki verilen adrese teslim edildi.

Sıfır tolerans politikası

Şehitkamil Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, halk sağlığını koruma amacıyla düzenli olarak yapılan bu tür denetimlerde sıfır tolerans politikası uygulandığı belirtildi. Gıda sahtekarlığının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak için yoğun çaba sarf edildiğini vurgulayan belediye yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıda tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Şüpheli durumlarda, 0342 323 27 27 numaralı hattın aranması gerektiği ifade edildi.

Şehitkamil Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden her türlü duruma karşı tedbir almaya ve vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamaya devam edeceklerini bildirdi. - GAZİANTEP