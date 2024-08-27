Antalya\'da Harp Malulü Gaziler Derneği binası açıldı

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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesinin restore edilen binasının açılışı Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından yapıldı.

Harp malulleri ve ailelerine, gazilerimize ve şehit yakınlarına daha modern ve uygun bir ortamda hizmet vermek amacı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi binası yenileme çalışmalarının ardından törenle hizmete açıldı. Törene Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul ve yönetim kurulu üyeleri, ilgili kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

"Anadolu mazlumların son sığınağıdır"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende şehitlerimizin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın eşsiz bir değerde olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Gerek savaşarak gerekse savaşmadan bedeller ödediğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz komşularımızla ve dünyadaki tüm devletlerle barış içerisinde yaşamak isteyen aynı zamanda adaletten, şefkatten ve merhametten beslenen bir toplumuz. Ancak, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulüm bizleri huzursuz eder. Çünkü Anadolu zalimlere karşı mazlumların son sığınağıdır" dedi.

"Çocuklarımıza çok iyi aktarmamız gerekiyor"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun karakterinin asla unutulmaması gerektiğini belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bu büyük milletin evladı olmanın ne büyük bir şeref olduğunu çocuklarımıza anlatacağız. Bunu anlatmak için de şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi yad etmeli, hayatta olan gazilerimizi de yanımızdan ayırmamalıyız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Bu değerleri çocuklarımıza çok iyi aktarmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz bu dönem yabancı unsurların çocuklarımız üzerinde çok etkili olduğu bir dönem. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda Vali Şahin, törenin düzenlenmesinde ve binanın yenileme çalışmalarında emeği geçen tüm kurumlara ve hayırseverler vatandaşlara teşekkür etti. Törenin ardından binanın açılış kurdelesini kesen Vali Şahin beraberindeki heyet ile yenilenen dernek binasını inceledi. - ANTALYA