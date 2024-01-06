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Şehitleri anmak için gittikleri şehirde ölen 2 kişi memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika
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Şehitleri anmak için gittikleri şehirde ölen 2 kişi memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi

Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Kars'a giden ve meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Ömer Urağ ve Faruk Akbulak, Kocaeli'de düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitleri anmak için gittikleri şehirde ölen 2 kişi memleketleri Kocaeli\'de toprağa verildi
06.01.2024 - 22:49,
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Şehitleri anmak için gittikleri şehirde ölen 2 kişi memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi

KOCAELİ - Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Kars'a giden ve meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi.

Dün, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve kamyon çarpışmış, 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralanmıştı. Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Sarıkamış'a giden vatandaşları taşıyan otobüsün de kazaya karıştığı olayda araç sürücüsü Ömer Urağ ile Faruk Akbulak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Urağ ve Akbulak bugün memleketleri Kocaeli'ye getirildi.

Hayatını kaybeden 2 kişi memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı

38 yaşındaki Derince Belediyesi personeli Ömer Urağ'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. 60 Evler Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Urağ'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından Ömer Urağ'ın naaşı Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

52 yaşındaki Faruk Akbulak'ın cenazesi de Darıca'da ailesi tarafından teslim alındı. Arafat Cami'de kılınan cenaze namazına milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akbulak'ın kılınan cenaze namazının ardından naaşı Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA
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Sarıkamış, Kocaeli, Ömer, Kars, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehitleri anmak için gittikleri şehirde ölen 2 kişi memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitleri anmak için gittikleri şehirde ölen 2 kişi memleketleri Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika
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