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Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı

Sosyal medyada 12 şehidimize ve ordumuza hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı
25.12.2023 - 09:27,  Güncelleme: 10:17
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2 günde 12 şehit vermemizin ardından Türkiye yasa boğuldu. Ancak bazı sosyal medya platformlarında şehitlerimize ve ailelerine, ordumuza yönelik skandal paylaşımlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu şahıslardan birinin Antalya'da yakalandığını duyurdu.

"ASKERİMİZE HAKARET EDEN ŞAHIS YAKALANDI"

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası sosyal medya platformu Twitter (X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."

Şehitlerimize hakaret eden şahıs böyle yakalandı

EKŞİ SÖZLÜK'TE PAYLAŞIMLAR İÇİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dün de Ekşi Sözlük'te ise bazı kullanıcılar şehitlerimizle ilgili skandal paylaşımlar yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR (5)
  • Selim Kayisi: Bunları Kuzey Irak'a göndereceksin. Türkiye vatandaşlığını hak etmiyorlar. Yanıtla 8 0
  • Mert kursun : Cok guzel yakalamisinizda cezasi denetimmi Yanıtla 51 1
  • onur egemen: Terör ve kamu güvenliğini tehdit eden suçlara karışanlar vatandaşlıktan çıkarılmalıdır. Yanıtla 122 3
  • Kzk : Vatandaşlıktan çıkarma yasası ne zaman gündemimize gelecek?? Yanıtla 200 12
  • Serkan Basar: edepsiz hain adam Yanıtla 190 12

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı - Son Dakika


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