Bolu'da Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Trafik Denetimi Yapıldı

Bolu şehir merkezine giden D-100 kara yolunda polis ekipleri tarafından denetim noktası oluşturuldu. Denetimlerde araçların egzoz, alkol, far ve evrakları kontrol edildi ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

09.09.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehrin giriş noktasında onlarca araç denetlendi

BOLU - D-100 kara yolunda Bolu şehir merkezine gidiş yolunda onlarca araç, polis ekiplerinin denetim noktasında kontrol edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin dört bir yanında denetimlerini devam ettiriyor. Şehrin önemli noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Karacaağaç Mahallesi mevkiinde ekipler gece saatlerinde denetim noktasında yerini aldı. Şehrin giriş noktası olan bölgede, polis ekipleri tarafından araçlar tek tek denetlendi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 100'e yakın araç denetlendi. Egzoz, alkol, far ve evrakları kontrol edilen araçlardan kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlerinin sık sık devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Polis, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:43:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement