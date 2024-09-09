Bolu'da Trafik Denetimi Yapıldı

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Şehrin giriş noktasında onlarca araç denetlendi

BOLU - D-100 kara yolunda Bolu şehir merkezine gidiş yolunda onlarca araç, polis ekiplerinin denetim noktasında kontrol edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin dört bir yanında denetimlerini devam ettiriyor. Şehrin önemli noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Karacaağaç Mahallesi mevkiinde ekipler gece saatlerinde denetim noktasında yerini aldı. Şehrin giriş noktası olan bölgede, polis ekipleri tarafından araçlar tek tek denetlendi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 100'e yakın araç denetlendi. Egzoz, alkol, far ve evrakları kontrol edilen araçlardan kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlerinin sık sık devam edeceği öğrenildi.