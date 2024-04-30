Sel riskini azaltmak için Düzce\'ye 7 iş makinesi

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DSİ sel ve taşkın risk azaltma programı çerçevesinde Düzce'ye 7 adet iş makinesi tahsis edildi.

"AFAD - DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni ile Karadeniz Bölgesindeki 13 ilde risk azaltma faaliyetleri başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen AFAD - DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma protokol töreninde Dere ıslahı ve afet riski azaltma programlarına destek için AFAD envanterinde bulunan 111 adet iş makinesi Devlet Su İşleri'nin kullanımına devredildi. Bu iş makinalarından 7'si de Düzce'ye tahsis edildi.

Protokol törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de katıldı.

Sel ve taşkınla mücadele çalışmaları için Düzce'ye 7 adet iş makinesi tahsis edildiğini söyleyen Vali Selçuk Aslan, "Dere ıslahı ve afet riski azaltma programlarına destek için

AFAD tarafından 111 iş makinesini DSİ'ye devredildi. Bu iş makinalarından 7'si de ilimize tahsis edildi. İlave makina kapasitemizle yaşanabilecek sel ve taşkınlara karşı hazırlıklarımıza daha etkili şekilde devam edeceğiz" dedi.

Sel ve taşkın riskine karşı kurumların el ele çalıştığına dikkat çeken Milletvekili Ayşe Keşir ise "Karadeniz'de 13 riskli bölgede yağışlar başlamadan çalışmalar hızlanıyor. Dere ıslahı ve afet riski azaltma programlarına destek için şehrimize gönderilecek olan 7 iş makinesinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Dere ıslah çalışmalarının hızlandırılacağını işaret eden Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde AFAD'dan DSİ bünyesine geçirilen 111 iş makinesinin devir teslimine katıldık. Bu araçlardan 7 tanesi Düzce'mizde sel risklerini azaltmak üzere kullanılacak ve dere ıslah çalışmalarımız hızlanacak" şeklinde konuştu.

İlave makine desteği ile yaşanabilecek sel ve taşkınlara karşı hazırlıklara daha etkili şekilde devam edilecek. - DÜZCE