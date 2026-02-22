Selçuk'ta mağarada 9 saatlik kurtarma seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selçuk'ta mağarada 9 saatlik kurtarma seferberliği

Selçuk\'ta mağarada 9 saatlik kurtarma seferberliği
22.02.2026 13:52  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Sütini Mağarası'nda düzenlenen etkinlik sırasında düşen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi, kurtarma ekiplerinin 9 saatlik mücadelesiyle hastaneye sevk edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Sütini Mağarası'nda düzenlenen eğitim etkinliği sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi, 9 saat süren zorlu çalışmanın ardından kurtarıldı. İzmir itfaiyesi, AFAD, jandarma ve Mağaracılık Federasyonu'na bağlı kurtarma ekiplerinin koordineli müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan öğrenci, hastaneye sevk edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince yolu üzerindeki Sütini Mağarası'nda Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (EMAK) tarafından mağarada eğitim ve keşif amaçlı etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte, mağara içerisindeki dikey bir geçişte dengesini kaybeden 26 yaşındaki erkek öğrenci yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Saat 03.30 sıralarında dar ve ulaşımı güç bir noktada mahsur kalan genç için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, AFAD, jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken Mağaracılık Federasyonu kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Mağaranın dar yapısı nedeniyle ekipler yaralıya ulaşmakta güçlük yaşadı. Yapılan teknik çalışma kapsamında iple erişilen yaralı, mahsur kaldığı nokta kontrollü şekilde genişletildikten sonra sedyeyle çıkarıldı. Yaklaşık 9 saat süren operasyonun ardından bilincinin kapalı olduğu öğrenilen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kurtarma, 3. Sayfa, Selçuk, İzmir, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selçuk'ta mağarada 9 saatlik kurtarma seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 14:36:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Selçuk'ta mağarada 9 saatlik kurtarma seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.