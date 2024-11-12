Selçuk\'ta Yangında 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, en küçüğü 1, en büyüğü ise 5 yaşında olan ve hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba biranda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler yakınlarına teslim edildi

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğarken, babanın hırsızlık suçundan dolayı cezaevinde olduğu, annenin ise hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Anne Melisa Akcan'ın gözaltında olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu belirtilirken, 5 kardeşin İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kardeşlerin cenazeleri amca Hasan Akcan ile Hüseyin Akcan'a teslim edildi.

Selçuk'ta defnedilecekler

Amcalar tarafından alınan cenazeler, Selçuk'a götürülecek. İlçede bulunan Tahsin Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından 5 kardeşin cenazesi, Eski Acarlar Mezarlığı'nda defnedilecek. Cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan'ın da cezaevinden izinli çıkarılarak cenazeye katılacağı öğrenildi. - İZMİR