Selçuk\'ta Yangın Paniği

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde yangınlar devam ederken, ateş bu defa bir başka turizm kenti Selçuk'a sıçradı.

Selçuk'ın Kınalı Köprü Mevkii Zeytinliklerin yoğun olduğu bölgede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çevreye yayılırken, bölgeden dumanların yükselmesi üzerine karadan müdahale başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, büyümeden yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sergiliyor. - İZMİR