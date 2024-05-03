Selendi'de Türk Dünyası Araştırmacısı Yazar Nuri Argaç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Selendi'de Türk Dünyası Araştırmacısı Yazar Nuri Argaç Hayatını Kaybetti

Selendi\'de Türk Dünyası Araştırmacısı Yazar Nuri Argaç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde Türk Dünyası üzerine araştırmalar yapan ve 97 yıllık Selendi sancağını gün yüzüne çıkaran Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Argaç, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Argaç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

03.05.2024 16:40  Güncelleme: 16:46
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Manisa'nın Selendi ilçesinde Türk Dünyasında tamgalar ve ongunlar üzerine araştırma yapan 97 yıllık Selendi sancağını gün yüzüne çıkaran Yazar Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Argaç evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Argaç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Selendi ilçesinde Yörük-Ani Selendi kitabını çıkaran, Türk dünyası üzerine araştırmalar yapan Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Argaç, Oğuz boyunu, boyların tamgalarını ve ongunları üzerine araştırmalar yaparak Türk Dünyasının birlikteliğini inceleyen bir yazardı. Yapmış olduğu araştırmalarında Osmanlı dönemine ait olan temattuat defterlerini, Osmanlı arşivlerini, mezar taşlarında bulunan tamgaları ve simgeleri, Türk dünyasının kendilerine has dokuma kilimleri üzerindeki Tamgaların araştırmalarını yaparak kitaplaştıran, konuyla ilgili bir çok üniversitede ders veren, Araştırmacı Yazar Emekli Başçavuş Nuri Argaç, Çarşamba akşam saatlerinde yalnız yaşadığı evinde kalp krizi sonucu öldüğü anlaşılarak Selendi Devlet Hastanesine götürülmüş, oradan da Argaç'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Buca Adli Tıp kurumuna gönderilmişti. 79 yaşındaki 5 çocuk babası Argaç, Yenicami Mahallesi Yeni Camide İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında askeri törenle Selendi Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Selendi Kaymakam vekili Kula kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa İl Komando Tugayında görevli Albay İskender Gülbahar, Belediye Başkanı Murat Daban, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, daire müdürleri ve ilçe halkı katıldı. Argaç ayrıca 1912 yılında 328 berat numarasıyla Saruhan Selendi nahiyesine verilmiş ipek kumaştan yapılan Çanakkale savaşında kullanılan 97 yıllık Selendi Sancağını merkez eski camisinde bularak Selendi Kaymakamlığına teslim etmişti. Argaç geçtiğimiz yıl eşini de kaybetmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Selendi'de Türk Dünyası Araştırmacısı Yazar Nuri Argaç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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